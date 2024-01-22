Ушла от мужа: Стриженова сделала заявление

Телеведущая развеяла слухи и легенды о своей безупречной семейной жизни

Екатерина и Александр Стриженовы много лет считаются неразлучной актерской парой. Казалось, их миновали и громкие скандалы, и измены, и разводы. Со стороны их жизнь выглядела идеальной. Но недавно стало известно, что Екатерина ушла от мужа ради новой любви.

Стриженовы работают над очередной постановкой по пьесе Максима Горького "Над Не". Их персонажи – супруги, у которых много проблем в отношениях, отягощенных любовью жены к другому мужчине. А поскольку главные герои – супруги и в жизни, и на сцене, то на репетициях получаются невольные забавные курьезы. Например, на одной из сцен постановщик в шутку обругал актрису, упрекнув в слабой достоверности игры.



"Когда мы играем недостаточно страстно, режиссер кричит: "Не верю! Не верю, что ты ушла от Стриженова!"", – сделала она заявление.



В том, что новый спектакль публика примет, Екатерина уверена. Она считает его откликающимся на нынешнее время и, несмотря на трагический финал, дающим надежду на светлое завтра. Она заявила, что для нее это очень важно, иначе незачем ходить в театр.

Напомним, Екатерина и Александр влюблены с юности. Многие верят, что это семья с рекламной картинки, где не бывает ссор и конфликтов. Стриженова развеяла эти домыслы. Она считает, что не бывает безупречных людей и они с мужем настолько разные, что она порой недоумевает, как они до сих пор вместе.

Ранее мы писали о том, что снимок американских внуков Стриженовой ошеломил всю Сеть.

