"Получили деньги": Лужина объяснила пользу участия звезд в вечеринке Ивлеевой

Звезда советского кино возмущена непотребством певцов

С 26 по 30 июня в Сочи пройдет Международный кинофестиваль ANTARES, посвященный безопасной работе и охране труда. Председателем Попечительского совета стала Народная артистка РСФСР Лариса Лужина. На презентации форума с прославленной актрисой встретился корреспондент "Утро.ру" и спросил про отношение к недавним светским скандалам.

Напомним, 20 декабря в клубе Mutabor состоялась вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, дресс-код которой предписывал гостям прийти "практически голыми". После этого грянул грандиозный скандал – участвовавших в этой вакханалии звезд вырезали из новогодних "огоньков" и стали отменять их концерты.

"Выносить такие вещи на публичное обозрение неприемлемо, ужасно и противно, – считает Лариса Анатольевна. – Ну соберитесь вы в узком кругу, дома, и делайте там что хотите, хоть на голове стойте, но без прессы и постов в соцсетях".

По мнению Лужиной, артист должен быть моральным и нравственным ориентиром для зрителей. "С него берут пример, ему подражают, – пояснила она. – Когда выходили фильмы "Летят журавли" или "На семи ветрах", девушки старались и прически такие же, как там, делать, и глазки так же подкрасить, и одеваться, и даже вести себя так, как ведет героиня на экране. А с экрана шла доброта, вот и люди были добрыми. Поэтому не надо вести себя непотребным образом и показывать все это зрителям".

Лужина рада, что артистов прищучили, хотя и считает некоторые санкции слишком жестокими. "Но нет худа без добра, – заметила она. – Смотрите, сколько мы денег получили – Киркоров несколько миллионов отвалил пострадавшим в Белгороде, Лолита им тоже помогла, Билан отвез гуманитарную помощь на Донбасс. А без этого скандала вряд ли бы что-то от этих звезд получили".

При этом сама 84-летняя Лужина говорит, что даже если бы была моложе, в таких сомнительных вечеринках не участвовала бы. "Это не в моем стиле, я этого не люблю, никогда вычурно не одевалась и не раздевалась", – призналась скромная звезда.