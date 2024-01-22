"Осталась без наследства": Наталья Штурм рассказала о завещании матери

У певицы были сложные отношения с мамой

Для Натальи Штурм этот год начался тяжело. 3 января певица потеряла свою маму. Об этом она сообщила в своих социальных сетях спустя несколько дней после кончины родительницы. Также она рассказала, что осталась без наследства, так как покойная Елена Константиновна завещала квартиру в столице не ей, а внучке.

Нотариус уверяет Наталью, что прав на эту недвижимость у нее гораздо больше, чем у 34-летней Елены. Написав заявление, певица сможет стать единственной владелицей квартиры в Москве. Однако Штурм от заманчивого предложения отказалась, так как считает желание матери на смертном одре законом.

"Нет, если мама завещала Лене, значит, эта квартира – Лене!" — передает слова Натальи Штурм женский журнал "Клео.ру".

Впрочем, отношения у певицы и Елены Константиновны никогда не ладились. Звезда рассказывала, что родительница часто была недовольна ее поступками и постоянно критиковала даже после успехов Натальи. А когда звонила, в первую очередь спрашивала о делах внучки Елены, а не ее, пожаловалась артистка.

Однако мать и дочь все же нашли общий язык и помирились, правда, только перед смертью женщины.

Ранее сообщалось, что Наталья Штурм серьезно пострадала во время конфликта во дворе своего дома.