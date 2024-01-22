Сбежавший в США Бурковский нашел теплое местечко за счет поляка

Артист рассчитывает покорить американскую сцену

Когда-то популярный российский актер Андрей Бурковский подавал большие надежды и пользовался огромной любовью у публики. Однако после известных событий зимы 2022 года артист собрал вещички и перевез семейство в Соединенные Штаты Америки. Со временем звезде удалось неплохо устроиться на чужбине. Так, выяснилось, что он нашел теплое местечко на сцене за счет пьесы польского драматурга.



Теперь Андрей Бурковский блистает на сцене бруклинского театра в спектакле по одноименной пьесе известного польского драматурга Тадеуша Слободзянека "Наш класс". Режиссером выступил Игорь Голяк. За счет игры в постановке по пьесе поляка Бурковский получил возможность снова засветиться на американской сцене, которую он мечтает покорить.



На Голливуд артист пока не замахивается, стараясь освоить американские театры. В польской пьесе Андрею досталась одна из главных ролей. Насладиться игрой сбежавшего из России артиста пришли известная бизнесвумен и модель Даша Жукова, актриса Светлана Устинова с супругом продюсером Ильей Стюарт и другие.



Любопытно, что несмотря на недовольство многих россиян, Бурковский периодически прилетает в нашу страну. Недавно он снимался в телесериале "Медиатор".



Впрочем, дела Андрея Бурковского идут с переменным успехом. Некоторое время назад ему пришлось собирать нищенские подачки в США.

