Чем россияне обидели беглую Лазареву*

Чем россияне обидели беглую Лазареву*
Татьяна Лазарева*. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса живет в Испании и постоянно поливает грязью Россию

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* сообщила, что разочарована в россиянах. По мнению комедиантки, все, кто имеет российский паспорт, просто обязаны собраться, чтобы свергнуть российскую власть. Это заявление звезда сделала, сидя в Испании, куда сбежала почти два года назад. 

Артистка активно ходит на собрания и митинги против России, а также регулярно отправляет деньги украинской армии. В этот раз Татьяна удивилась, что не все сограждане поддерживают этот антипатриотический порыв. 

"После митинга посидели пообсуждали, почему так мало людей приходит в митинги. Напишите, если вы не в России, то в каком городе, и ходите ли вы на митинги против Путина и против войны?"  —  сокрушается обиженная артистка в своем блоге.

К слову, тему активно подхватили комментаторы под постом. Многие напомнили Лазаревой*, что она находится за границей, и такие выходки местным могут быть неприятны. К тому же сидеть за пределами России и выступать против своей родины как-то не очень благородно, пристыдили звезду подписчики. 

Впрочем, саму Татьяну Лазареву*, кажется, не остановить. Ранее она сообщила, что обязательно вернется в Россию, когда все закончится и наведет порядок. 

*признана иностранным агентом в России. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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