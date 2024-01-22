Чем россияне обидели беглую Лазареву*

Актриса живет в Испании и постоянно поливает грязью Россию

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* сообщила, что разочарована в россиянах. По мнению комедиантки, все, кто имеет российский паспорт, просто обязаны собраться, чтобы свергнуть российскую власть. Это заявление звезда сделала, сидя в Испании, куда сбежала почти два года назад.

Артистка активно ходит на собрания и митинги против России, а также регулярно отправляет деньги украинской армии. В этот раз Татьяна удивилась, что не все сограждане поддерживают этот антипатриотический порыв.

"После митинга посидели пообсуждали, почему так мало людей приходит в митинги. Напишите, если вы не в России, то в каком городе, и ходите ли вы на митинги против Путина и против войны?" — сокрушается обиженная артистка в своем блоге.

К слову, тему активно подхватили комментаторы под постом. Многие напомнили Лазаревой*, что она находится за границей, и такие выходки местным могут быть неприятны. К тому же сидеть за пределами России и выступать против своей родины как-то не очень благородно, пристыдили звезду подписчики.

Впрочем, саму Татьяну Лазареву*, кажется, не остановить. Ранее она сообщила, что обязательно вернется в Россию, когда все закончится и наведет порядок.

*признана иностранным агентом в России.