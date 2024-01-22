Опальную Орбакайте хотят лишить самого дорогого: что происходит с певицей

Надежды артистки не оправдались

Как известно, после событий зимы 2022 года в сфере российского шоу-бизнеса начались своего рода чистки. Артисты, которые не нашли в себе патриотических настроений, стали активно демонстрировать публике истинное лицо, многие из них переехали. Главной беглой звездой стала теперь уже бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Ее дочь Кристина Орбакайте еще раньше переехала в США, но начала страдать из-за своего решения только сейчас.



Надо полагать, Кристина всерьез рассчитывала, что сможет усидеть на двух стульях. Разумеется, жизнь в Соединенных Штатах Америки требует серьезных финансовых возможностей, тем более, что представительница звездной династии привыкла жить на широкую ногу. Так что Орбакайте постаралась сохранить российский рынок для заработков и обошлась без громких русофобских заявлений. Впрочем, чего только стоит провокация певицы с цветами украинского флага.



Общественникам и простым людям надоело наблюдать за тем, как артистка прекрасно живет в недружественной стране, продолжая зарабатывать в России. Теперь Орбакайте хотят лишить самого дорогого (не только в эмоциональном, но и в финансовом плане). Гастрольный тур Кристины по России оказался под угрозой срыва. Концерты артистки уже отменили в Улан-Удэ, сообщал телеканал "360", хотят отменить в Новосибирске. По мнению экспертов, большинство российских регионов поступят таким же образом. Возможно, концерт состоится в Санкт-Петербурге, но тоже не факт.

