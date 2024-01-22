Названа неожиданная причина отъезда Анны Асти из России

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Анна Асти покинула Россию и отправилась на курорт в теплую страну. Многие посчитали, что певица бежит от последствий "голой" вечеринки, из-за которой ее затравили. Однако стало известно о другой неожиданной причине — Анна перенесла операцию на ступни и отправилась в теплые края восстанавливать здоровье.
По информации источника, Анна Асти уже давно мучается с редким заболеванием Келлер II. К операции певица готовилась задолго до скандального события, участницей которого стала. Так, еще осенью исполнительница хита "По барам" рассказывала, что ей тяжело передвигаться из-за боли в ногах, а ночами она мучается от сильных судорог. Массаж в этой ситуации не справится, нужна сложная операция.
К слову, столичные хирурги поправили здоровье Анны Асти в начале января, и певица сразу уехала к океану. Свое январское выступление она отменила, а вот что будет с мартовским концертным туром, остается только гадать.
Впрочем, "сказке" Асти верят не все. Например, исполнительница Саша Круглова считает, что певица собралась отсидеться за пределами России, пока последствия вечеринки Ивлеевой не утихнут.
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