"Вылетаю в Киев": скандалистка Лолита поддержала Зеленского

"Вылетаю в Киев": скандалистка Лолита поддержала Зеленского
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица записала видеообращение

Известная российская певица Лолита Милявская всегда умела привлечь внимание к своей персоне. Зачастую артистка хайповала не за счет творческих успехов, а за счет эпатажа. Скандалы с ее участием на отечественной эстраде со временем стали обыденным явлением. Чего стоили только многочисленные вульгарные наряды звезды.

Аналогичные трюки время от времени проделывал и народный артист России Филипп Киркоров. Однако после их участия в так называемой "голой вечеринке" лавочка прикрылась. Массовая народная критика вынудила телевизионное начальство принять меры.

Так, раскоронованный король российской эстрады пропал с новогодних эфиров, а Лолита Милявская лишилась возможности выступать. На днях стало известно об отмене ее очередного концерта. К слову, организатор вульгарной тусовки Настя Ивлеева и вовсе получила штраф по приговору суда, а еще блогер осталась без рекламных концертов.

После бегства Филиппа Киркорова из России в народе заговорили, что Лолита Милявская последует его примеру, однако исполнительница хита "На Титанике" опровергла слухи. Меж тем, в Сети всплыл ролик, в котором певица делится планами о поездке на Украину.

"Ну все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, сейчас дорога будет открыта мне, всем артистам, всем деятелям культуры, потому что мы все снимались в проектах у Зеленского. <...> Желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои позиции",

– неожиданно поддержала главу киевского режима звезда. Однако, как оказалось, данное видеообращение было записано в 2019 году, когда талантливый актер только-только стал президентом.

Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
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Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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