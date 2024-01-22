Скандалист Виторган сбежал из России

Артист публично раскрыл карты

Некогда популярный в России артист Максим Виторган последние два года прочно ассоциируется у народа не с творческими успехами, а с различного рода скандалами. Критика СВО и дальнейшие неуместные политические заявления стоили актеру театра и кино карьеры.



В одном из сериалов героя, исполненного Максимом Виторганом, даже заменили с помощью компьютерных технологий. Однако, как выяснилось после эскалации палестино-израильского конфликта, якобы миролюбивая риторика звезды и гроша ломаного не стоила.

Стало очевидно, что артист использует двойные стандарты, потому что он выразил явную поддержку Израилю и, более того, призвал в социальных сетях помочь его исторической родине. Актер и сейчас использует соцсети для скандальных заявлений.

К примеру, недавно Максим Виторган неожиданно заговорил о предателях-эмигрантах, читая подписчикам стихотворение Сергея Довлатова. Периодически актер нарывается на критику за свою риторику.

Однажды он уже уезжал из России и возвращался обратно на заработки – и вот сбежал вновь, о чем сообщил своим подписчикам. Максим Виторган опубликовал фотографию из латвийской Юрмалы.

Кстати, в Юрмале живет Лайма Вайкуле, многократно отличившаяся русофобской риторикой. А еще туда летом ездит отдыхать Алла Пугачева, ставшая флагманом беглых российских звезд.