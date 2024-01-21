Почему сбежавший Белый* никому не нужен за границей: спектакль обернулся фиаско

Артист очень расстроен из-за сложившейся ситуации

Почти два года назад из России сбежал актер Анатолий Белый*. Уехав в Израиль, он попытался было заново построить карьеру, однако таких успехов, как это было на родине, логично не достиг. Беглый русофоб никому не нужен за границей, как оказалось.

Так, в новогодние праздники актер сообщил, что в феврале хочет привезти моноспектакль в Тбилиси. Постановка создана на основе стихов, написанных после начала СВО. Если вспомнить, сколько грязи вылил беглый актер и на страну, и на спецоперацию, просчитать интонацию спектакля сможет любой.

Но вот диво: в Грузии, которая не отличается особой любовью к России, почему-то не образовались очереди за билетами на выступление. И это при весьма демократичных ценах. Но увы – к концу января раскуплена хорошо если треть входных квиточков.

Интересно, что это не первое фиаско у любителя поливать грязью Россию. Этому же моноспектаклю не повезло в Париже – французы и русскоязычные эмигранты не раскупили билеты, как горячие пирожки. Белый* пытался делать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что имела место "ошибка прокатчиков с ценообразованием" – продали только 20 билетов.

По поводу переноса спектакля, где должен был играть актер, в Израиле он объяснял так: сейчас не до спектаклей, рисковать жизнью зрителей не хотят.

Трудовой путь в России для Белого закрыт уже более полутора года. Попытки поездить по миру с моноспектаклем проваливаются: уже который раз никому оказывается не нужен спектакль, построенный на стихах, написанных русскоязычными поэтами после начала СВО.

Напомним, летом 2022 года Белый* раскритиковал спецоперацию и сбежал в Израиль. До начала там веонных действий в основном строчил кляузы на российских коллег, пытаясь не допустить их гастролей в Израиле.

Ранее мы писали, что Белый* высказался по поводу бывшего коллеги Константина Хабенского.

