Что думает певица по поводу последних скандальных событий

Пресса пишет, что Анна Асти сразу после операции на ступнях отправилась на реабилитацию к океану. Узнавшая про это звезда телешоу Первого канала "Голос" Саша Круглова лишь недоуменно покрутила у виска.

"Что за пиарщики работают с Асти? – задает риторический вопрос Саша. – Наверное те же, что придумали "голую" вечеринку Ивлеевой, где Анна тоже блистала во всей красе. Команду после громкого скандала Ивлеева потом уволила, а Асти отовсюду вырезали. И вот они совместно решили выстрелить такой "новостью".

Но Круглова хочет напомнить, что после операций перелеты и влажный климат противопоказаны. Так что новости о реабилитации Асти на океане и у Саши, и у врачей, вызывают смех.

"Вообще-то после этой одиозной "голой" вечеринки стоило бы поехать к нашим ребятам на Донбасс, отвезти гуманитарную помощь, попросить прощения, – считает Круглова, которая не только певица, но и видный общественный деятель. – Как сделал, например, тот же Дима Билан. Я сама уже через несколько дней после того как мне удалили половину поджелудочной и селезенку, полетела в Луганск, где выступала для наших защитников. И не рассказывала про это, как Асти про экзотический океан, на каждом углу".

Украинка Анна Дзюба всегда казалась Саше Кругловой какой-то мутной. "Я думаю, эта "голая" вечеринка сорвала маски приличия со многих звезд и показала, кто есть кто. Та же Асти, которая сейчас прооперированные стопы окунает в соленый океан, показала, чего стоит на самом деле", – подчеркнула Круглова.