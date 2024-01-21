Раскрыто местонахождение сбежавшего из России Козловского

Раскрыто местонахождение сбежавшего из России Козловского
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
О планах по возвращению артист ничего не говорит

Артист Данила Козловский, по-тихому покинувший Россию, ныне выступает в Лондоне и Берлине. Актер, как оказалось, неспроста наладил связь с Чулпан Хаматовой. Оба – вместе с Ксенией Раппопорт – выступили на благотворительном вечере в поддержку хаматовского фонда Gift of Life (филиал организации "Подари жизнь", который действует в Великобритании). Филиал зарегистрирован в лондонском Патни на юге города.

Деньги, пишут в социальных сетях, принимались в евро, фунтах и американских долларов. Трудно представить, что собранные средства пойдут на поддержку российским детям. 

Сами организаторы обещают зрителям "уникальную программу" – музыкально-литературный вечер по мотивам произведений поэта и прозаика Саши Черного. Аккомпанемент – Владимир Кузнецов. 

А после завершения театральной программы и начнется тот самый сбор средств – "традиционный аукцион" в пользу фонда, который обещает направить все средства на медикаменты детям, страдающих от онкологических заболеваний. 15 января мероприятие прошло в Лондоне. В соцсетях Козловского говорится, что за вечер удалось собрать 350 тыс. фунтов.

Фото: соцсети

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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