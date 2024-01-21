Певицу МакSим заподозрили во вранье фанатам

Сомнения вызвала ситуация с ее запойным алкоголизмом

Марина Абросимова, которую публика знает как певицу МакSим, не так давно призналась в тяжелом периоде, который был в ее жизни. Тогда из-за сложного романа артистка запила. Пагубная привычка едва не стоила ей жизни и отношений с дочерью, однако Абросимова выправилась, как она сама говорит, с помощью врачей и близких. Однако певицу заподозрили во вранье фанатам.

Музыкальный критик Отар Кушанашвили не верит в правдивость истории певицы и считает, что там много белых пятен. Журналист вспомнил собственную историю с алкоголем и твердо заявил, что никакие клиники, друзья, родные не помогут, пока сам человек не решит завязать с выпивкой.

По мнению Кушанашвили, историю с алкоголизмом Абросимовой нарочито раздули, дабы сделать из этого толчок для ее карьеры.



"В истории с МакSим много сомнительных моментов, которые я, как переживший такое, могу высветлить. Думаю, что это катализатор карьеры. Если не хочешь подохнуть, берешь и прекращаешь. Но никакие друзья не помогут", – подчеркнул критик.



Он объяснил, что при настоящей проблемt с выпивкой человек совершенно иначе себя ведет и прекращает только если осознает ужас своего положения. Сам Отар, поняв, что творит со своей жизнью, просто заперся дома на несколько недель и волевым усилием переборол зависимость.

Напомним, летом 2022 года Марина Абросимова призналась, что имела проблемы с алкоголем и даже находилась на лечении в спецучреждении.

Ранее мы писали о попытке антифаната певицы сорвать концерт с помощью сообщения о минировании площадки.

