Почему Крутой вышвырнул Аниту Цой из "Песни года"

Певица сообщила, что не собирается обивать пороги для выхода на сцену

До эфира "Песни года" в конце 2023-го дошли далеко не все звезды первой величины, хотя в съемках принимали участие многие. Одной из тех, кто остался в стороне, оказалась Анита Цой, вынужденная следить за праздником на дистанции. Певица в ответ на вопрос об участии в мероприятии переадресовала вопрос Игорю Крутому с его командой, организовавших концерт.

Анита не сильно переживает из-за происходящего. Однако справедливо указывает, что поклонники и любители ее песен не смогли услышать ее песни. Впрочем, история эта не уже стара, как мир: Цой получала приглашение на "Песню года" лишь дважды – в 2001 и 2016 годах.

Тем не менее, артистка не собирается обивать пороги и слезно молить об участии в мероприятии. Длительное время, кстати, не снималась и на "Новогоднем огоньке" "России-1".

"Однажды услышала в свой адрес обидное: "В этом сезоне корейцы нам не нужны!" Словом, я на этом телеканале очень редкий гость", – высказалась Анита, вспомнив, как ее пригласили на роль трудового мигранта, приехавшего поторговать на один из российских рынков.