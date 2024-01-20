Выяснились неутешительные новости о состоянии молодого супруга Примадонны

Уже давно беглый иноагент-русофоб Максим Галкин* демонстрирует панику, показательно опасаясь, что на него совершат покушение под видом несчастного случая. Похоже, пятый супруг Примадонны и впрямь верит, что его могут устранить из-за его активной гражданской позиции.

Недавно Галкину* запретили въезд в Эмираты, где он, наплевав на обещание не нарушать закон и не шутить на тему политики, не удержался и продемонстрировал знание русской поговорки "для красного словца не пожалею и отца". В Таиланде случилось нечто подобное, в итоге русофобу-юмористу не рады уже в двух странах. Не исключено, что государств, где он стал персоной нон грата, станет еще больше и в конце концов география выступлений Максима Галкина* сузится до одной страны.

Его популярность и без того идет на спад, а теперь еще он одну за одной теряет потенциальные площадки для выступлений. Не исключено, что "эстрадная пенсия" наступит для комика куда раньше, чем он ассчитывал.

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков считает, что Галкин* сильно преувеличивает свою значимость как публичной личности и его страх об угрозе жизни не соответствует действительности.

"Это человек самого низкого пошиба – моральный урод, жадный, жалкий, женатый на старушке-певице – вероятнее всего, ради денег и славы. И накажет его сама жизнь", – подчеркнул депутат.

Депутат уверен, что рано или поздно печальные известия о комике-русофобе и впрямь прозвучат, но вряд ли это будет в ближайшие месяцы. Кроме того, скорее всего, русофоба Галкина* похоронят в Соединенных Штатах Америки, где звездная чета ищет очередную недвижимость для покупки.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* больше не рискнет поехать в Штаты из страха получить новый штраф.



*В РФ признан иностранным агентом