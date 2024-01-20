Концерт SHAMAN в Кургане обернулся скандалом: россияне возмущены

Проблемы возникли из-за райдера артиста

За последние пару лет Ярослав Дронов, или SHAMAN, стал одним из самых популярных российских артистов. Невероятная слава привела к возросшим аппетитам певца – теперь его райдер соответствует стандартам мировых звезд. Например, проживать он готов только в пятизвездочных отелях с кроватью королевского размера, а передвигаться на бронированном "Мерседесе". При этом за свои выступления он просит 12 миллионов рублей – один из самых высоких гонораров среди знаменитостей.

У SHAMAN назначен 8 февраля концерт в Кургане. Цена на билеты кусается – все начинается от четырех тысяч рублей, хотя в доступе их уже нет. Посмотреть на артиста еще можно, если забронировать себе место за 6-8 тысяч.

Предстоящее мероприятие обернулось скандалом. Журналисты выяснили, что оставаться в Кургане после выступления SHAMAN не планирует – в городе попросту нет подходящих его высоким требованиям отелей. Быть может, он согласится изменить райдер, но более вероятно, артист предпочтет дорогу в три часа до Тюмени, лишь бы вернуться в привычный комфорт.

"То есть он не будет проживать тут", – пояснили источники.

Россияне, когда узнали о требованиях артиста, остались невероятно возмущены. Они выразили мнение, что SHAMAN сильно зазвездился за пару лет своей популярности. Некоторые и вовсе заявили, что не хотят его видеть в городе.

"Высоко летит, но может легко упасть. Патриот не должен так повышать цены",

"Кому он нужен здесь?! Пусть проваливает тогда!",

"Какой он патриот с такими замашками? В стране такое творится, а он как шикует",

"В Тюмени тоже нет пятизвездочных гостиниц. Нашел чего требовать в России, патриот",

"Сдайте билеты, кто купил уже, на этого бездарного конъюнктурщика. Это уже запредельная наглость",

– пишут недовольные граждане.