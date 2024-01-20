Гвердцители раскрыла свое отношение к русскому языку

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Тамара Гвердцители перестала выступать в России после февраля 2022 года. Близкие знакомые артистки утверждают, что тогда она пережила тяжелый нервный срыв, из-за которого даже на время легла в реабилитационную клинику. И хотя официальных заявлений певица не делала, поговаривают, что российскую сторону в происходящем она не поддерживает.
Ходили слухи, что на своих заграничных концертах Гвердцители отказалась от репертуара на русском языке. Информация подтверждения не нашла – во время своего недавнего визита в Казахстан артистка исполняла и русские, и украинские, и грузинские песни.
На фоне слухов Тамара Гвердцители выступила с заявлением, опровергнув сведения, что больше не поет на русском.
"Самый великий посол в мире – это музыка. Невозможно себе представить мой концерт без русских песен", – заявила артистка.
Гвердцители раскрыла свое отношение к русскому и украинскому. Она утверждает, что в каждом из них есть свое очарование, поэтому на своих концертах певица собирает большой репертуар из композиций на десятках мировых языках.
По ее словам, она не собирается никому ничего доказывать – если люди хотят убедиться, что она до сих пор поет на русском, то они попросту могут проверить ее репертуарный лист.
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