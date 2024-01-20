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После "голой" вечеринки проштрафившихся ее участников начали массово отменять: срываются концерты, вырезаются из уже записанных передач их номера. Лолита оказалась в числе наиболее пострадавших. Вот уже второй ее концерт в сибирском городе не состоится по неизвестным причинам.
Зрителям предлагают вернуть купленные билеты, а повод для отмены организаторы не озвучивают. Недавно такое же ЧП с сорвавшимся концертом отмечено в Омске, где Милявская должна была выступать в апреле. Там тоже никаких официальных заявлений о причине отмены организаторы не сделали.
Певица говорила, что готовилась к чему-то подобному после того ажиотажа и хейта, который начался из-за "голой" вечеринки. Лолита считает отмену мероприятий в такой ситуации вполне логичной, однако за свою команду и организаторов все равно переживает. Сама же она, по словам певицы, исповедует философию стоицизма, смысл которой в умении держать удары.
Напомним, исполнительницу хита "Пошлю его на" вырезали из новогодних программ вместе с другими участниками скандальной тусовки. Не увидели на экранах Филиппа Киркорова, Наталью Ионову, Анну Асти и других.
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