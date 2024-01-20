Лишившуюся концерта Орбакайте погнали прочь из России

Еще в одном городе подумывают отменить мероприятие с артисткой

После отмены выступления Кристины Орбакайте в Бурятии общественники потребовали, чтобы ее концерты в Новосибирске тоже не состоялись. Представители"Сибирской правозащитной группы "Радетель"" направили соответствующее требование к главе Новосибирской области и местному министру культуры.

Лишившуюся концерта Орбакайте гонят прочь из России. По словам активистов, своими поездками туда-сюда она "культивирует идею эгоизма и наплевательского отношения к государству". Подобное поведение, считают общественники, недопустимо.

Представители организации в своем обращении отметили, что до этого ее сын Никита Пресняков избежал мобилизации и переехал в США. Это приравняли к отрицанию идеалов служения родной стране, а следовательно – деструктивной идеалогии. И Орбакайте своими концертами в России ее культивирует, указывают активисты.

"Из указанных обстоятельств очевидно следует, что Орбакайте не желает поддерживать Россию", – указано в письме.

Ее выступления в Новосибирске должны пройти 8 и 9 марта, но после общественного шума неизвестно, состоятся ли оба мероприятия.

До этого Кристина Орбакайте осталась без концерта в Улан-Удэ. Жители Владивостока тоже возмущены предстоящим визитом артистки в город и требуют отменить ее выступление.