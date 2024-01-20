Отправившая сына на фронт Поплавская сообщила о смерти

Отправившая сына на фронт Поплавская сообщила о смерти
Яна Поплавская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Актриса скорбит о близком и родном человеке

Актриса и телеведущая Яна Поплавская вспомнила близкого человека, которого не стало восемь лет назад в праздник Крещения. В своем Telegram-канале она в годовщину ухода папы тепло и с любовью вспомнила человека, остававшегося рядом всю жизнь и бывшего ей родным не по генам, но по душе.

"Моя боль не прошла, сегодня она вырвалась наружу, разрывая меня на куски", – призналась актриса.

Пронзительно и трогательно Яна рассказала, как они с мамой были рядом с умирающим отчимом до самого конца, как он стал отцом в ее четыре года и оставался им в течение всей жизни.

Артистка призналась, что его номер до сих пор в списке контактов ее мобильного телефона и что ей очень не хватает голоса отца, его "какой-то особенной" улыбки. Отправившая сына на фронт Поплавская считала отчима отцом, хотя биологически он им не был. Она рассказала, что мужчина вырастил ее саму, ее старшего сына и очень любил своих близких.

Подписчики Яны отозвались на откровенность актрисы, подтвердив, что порой чужой по крови человек может стать роднее некуда. Сегодня Яна сама мать и бабушка – Клим подарил ей двух внуков.

Ранее мы приводили высказывание Яны Поплавской о "голой вечеринке", после которой, по ее словам, "захотелось вымыть глаза с хлоркой".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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