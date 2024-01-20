Спасалась от бывшего с помощью экстрасенсов: что случилось у Бони

Виктория поведала о собственном опыте общения с экспертами-эзотериками

Телеведущая и модель Виктория Боня нечасто откровенничает о личной жизни. Недавно она призналась, что в ее судьбе были разные мужчины, в том числе и не самые лучшие. Так, например, однажды она встречалась с деспотом и тираном.

В своем микроблоге ведущая написала, что многие люди пытаются решать свои проблемы при помощи магических инструментов, и призналась, что сама однажды поступила так же.

Боня рассказала, как спасалась от бывшего с помощью экстрасенсов, пытаясь справиться со страхом за свою жизнь. Она вспомнила, что покинутый избранник не смирился с разрывом и продолжал преследовать возлюбленную и осыпать угрозами. Модель растерялась, не понимая, как отвадить опасного ухажера.



"Люди бегут решать вопросы через экстрасенсов", – писала телеведущая, вспоминая и собственный опыт.

Боня подчеркнула, что ни один маг из тех, кого она посетила, не помог решить ее проблему. В итоге девушка пришла в церковь и попросила помощи у Бога. По ее словам, в тот же день преследователь исчез из ее жизни.

Сейчас Виктория Боня встречается с бизнесменом. Руслан Гасанов моложе своей подруги на 13 лет, но им это совершенно не мешает.

Ранее мы рассказывали, что Виктория Боня поделилась методом своей дочери загадывать желания на Новый год.

