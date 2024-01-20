Спасалась от бывшего с помощью экстрасенсов: что случилось у Бони

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Телеведущая и модель Виктория Боня нечасто откровенничает о личной жизни. Недавно она призналась, что в ее судьбе были разные мужчины, в том числе и не самые лучшие. Так, например, однажды она встречалась с деспотом и тираном.
В своем микроблоге ведущая написала, что многие люди пытаются решать свои проблемы при помощи магических инструментов, и призналась, что сама однажды поступила так же.
Боня рассказала, как спасалась от бывшего с помощью экстрасенсов, пытаясь справиться со страхом за свою жизнь. Она вспомнила, что покинутый избранник не смирился с разрывом и продолжал преследовать возлюбленную и осыпать угрозами. Модель растерялась, не понимая, как отвадить опасного ухажера.
"Люди бегут решать вопросы через экстрасенсов", – писала телеведущая, вспоминая и собственный опыт.
Боня подчеркнула, что ни один маг из тех, кого она посетила, не помог решить ее проблему. В итоге девушка пришла в церковь и попросила помощи у Бога. По ее словам, в тот же день преследователь исчез из ее жизни.
Сейчас Виктория Боня встречается с бизнесменом. Руслан Гасанов моложе своей подруги на 13 лет, но им это совершенно не мешает.
Ранее мы рассказывали, что Виктория Боня поделилась методом своей дочери загадывать желания на Новый год.
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