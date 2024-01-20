Стоматолог рекомендует: 10 советов для сияющей улыбки от Ивана Муссурова

Красивая улыбка располагает окружающих

Иван Муссуров – стоматолог-имплантолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, стоматолог. Основатель клиники "Авторская стоматология Ивана Андреевича Муссурова". Доктор поделился рекомендациями, чтобы ваша улыбка была всегда свежа и красива.





Топ-10 важных советов

1. С детства нас учили чистить зубы "по утрам и вечерам", то есть – 2 раза в день. Запоминаем это важное правильно и не ленимся! Хуже не будет, если вы увеличите частоту гигиены полости рта (как минимум, чистить зубы после каждого приема пищи).

2. Менять зубную щетку не реже двух раз в месяц. Сейчас их существует большое разнообразие: от простых до самых технологичных. Доктор Муссуров отдает предпочтение электрическим, так как чистка ими происходит тщательнее. Но обязательно стоит ознакомиться с инструкцией по применению, чтобы не навредить (прилагается к товару при покупке).

3. Не стоит забывать и о том, что вся процедура чистки зубов должна занимать не менее трех минут!

4. В дополнение к гигиене рекомендовано использовать ирригатор. Это специальный аппарат для очищения полости рта, в котором под давлением подается струя воды/специальной жидкости из резервуара аппарата, что эффективно очищает пространство между зубами и десны в целом. Кстати, сам ирригатор в среднем чуть больше электрической зубной щетки по размеру и цене, поэтому не стоит его бояться и пренебрегать им.

5. Забудьте про зубочистки! Для очищения межзубного пространства выбираем только зубные нити во избежание травмирования эмали зубов и десны.

6. Если в полости рта имеются инородные объекты (к ним относят искусственные протезы, брекеты и т.п.), то для гигиены полости рта необходимо использовать монопучковую зубную щетку и межзубные ершики.

7. Если нет возможности почистить зубы после еды, то желательно не полениться и сполоснуть полость рта водой или воспользоваться жевательной резинкой. Примечательно, что жвачка не оказывает вреда при правильном применении, что происходит в первые 5-10 минут использования. Все частички еды и микробы прилипают к ней, что предотвращает размножение болезнетворных бактерий.

8. В канун наступающего праздника полки магазинов так и пестрят различными вкусняшками! Конечно, трудно, устоять перед искушением съесть шоколадку-вторую вместо полезных продуктов. Новогодние подарки от Деда Мороза однозначно будут в каждом доме, поэтому, не обманывайте себя – все мы знаем, что в такие моменты рука так и тянется перехватить что-нибудь сладкое между основными приемами пищи. Или того хуже (для наших зубов и пищеварения в целом), конфеты и сладкие батончики побуждают провести чайную церемонию по несколько раз за день! Не забывайте: переваривание углеводов начинается уже во рту и сопровождается выделением большого количества органических кислот. Ваши зубы подвергаются кислотной атаке после каждого сладкого перекуса. Это еще один повод почистить зубы и прополоскать рот от липких сладостей (конфеты, выпечка). Это правило актуально не только в Новый год!

9. Все еще пользуетесь отбеливающими пастами? К сожалению, вы разочаруетесь – они вредны. Специалисты выбирают профилактические пасты для чувствительных зубов, они безопасны и эффективны.

10. Не стоит раз в полгода пренебрегать профессиональной чисткой. Помимо гигиены, обязательно осуществляется осмотр. Если выявляется кариес на начальных стадиях развития, то его нужно залечить. Услугу по профессиональной чистке оказывают специалисты стоматологической клиники Ивана Муссурова.



Надеемся, что полезные советы помогут сохранить вам здоровье зубов и белизну улыбки. Как говорит доктор Муссуров: "Берегите платье снову, а зубы – смолоду!"

