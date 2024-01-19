Как накажут унизившего SHAMAN комика

За свои слова придется отвечать

Широкий резонанс получило недавнее внезапное возвращение в Россию скандально известного юмориста Александра Гудкова. Лицедей давно обосновался за границей, а его деятельность крайне раздражает патриотично настроенные силы. Теперь активисты придумали, как наказать одиозного комика.



Одним из самых громких скандалов последнего времени, связанных с Гудковым, стал его выпад в сторону певца-патриота SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов). Комик решил высмеять композицию певца "Я русский". Александр записал унизительную пародию, которую назвал "Я узкий". После этого на Гудкова ополчились не только фанаты SHAMAN, но и другие патриоты.



На фоне того, что Гудков решил вернуться в Россию, внимание к его персоне снова повысилось. Теперь общественники из движения "Молодой десант" предлагают наказать Александра, признав его иностранным агентом. Юмориста хотят проверить на предмет дискредитации российской армии и финансирование ВСУ. Публикации соответствующего характера были обнаружены в соцсетях артиста.



Общественники также обратили внимание, что артисту удается балансировать на грани – он нелестно отзывается о России, однако продолжает зарабатывать в нашей стране. Возможно, в самое ближайшее время Гудкова ждет расплата.



Напомним, на днях знаменитость заметили в столичном аэропорту Шереметьево.

