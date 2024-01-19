Кто займет место Киркорова и Лолиты

Молодые артисты "подпирают" возрастных звезд

Знаменитостям, которые еще недавно были непререкаемыми авторитетами на российской сцене, сегодня не позавидуешь. После нашумевшей "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой именитых артистов начали массово отменять. На этом фоне аналитики задались справедливым вопросом: у кого больше шансов занять освободившееся место на отечественной эстраде.



Сильнее всего после грандиозного скандала пострадали поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская. Концерты артистов массово отменяют, а Киркорова даже вырезают из кинолент.



Журналисты "Комсомольской правды" провели анализ нынешнего положения дел в творческой среде и составили топ артистов, которые могут занять вакантные места на музыкальном Олимпе. Рассматривались только молодые звезды в возрасте до 30 лет.



Так, больше всего шансов стать новым королем эстрады у Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин). Следом идет певица Дарья Затеева, которая выступает под псевдонимом INSTASAMKA. Также в топ попали Клава Кока, певец Jony и Люся Чеботина.

