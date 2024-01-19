Ирина Хакамада показала роскошную фигуру в крохотном бикини – откровенное фото

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В рассвете лет Ирина Хакамада активно занималась общественной и политической деятельностью. Сегодня 68-летняя звезда больше времени уделяет личной жизни и познанию мира. Ирина много путешествует и периодически делится с подписчиками яркими кадрами.
Настоящий фурор в социальных сетях произвел снимок Хакамады на тропическом курорте. Разменявшая седьмой десяток знаменитость не побоялась предстать перед публикой в крошечном бикини. Впрочем, Хакамада является счастливой обладательницей роскошной фигуры, так что поводов стесняться у нее точно нет.
Яркий кадр привлек внимание общественности не только за счет оголенных прелестей активистки, но и благодаря необычной композиции. Красотка сфотографировалась вместе с игуанами – одного представителя фауны Ирина посадила себе на голову, а другого бережно держала в руках.
Интернет-пользователи пришли в восторг от откровенной и красивой фотографии. Хакамаду засыпали комплиментами. Многие молодые девушки признаются, что Ирина давно стала для них образцом для подражания.
К слову, недавно Ирина Хакамада раскрыла секреты своей красоты и стройности.
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