Труп в ванной отеля: умер заслуженный артист России

Тело пролежало в номере целые сутки

Страшная трагедия произошла в российской столице. Там скоропостижно скончался заслуженный артист России. Музыканту было всего 46 лет. Труп фаготиста Михаила Шиленкова целые сутки пролежал в московском отеле.



Ужасающая история развернулась в самом центре Москвы. Музыкант блестяще отработал на репетиции перед предстоящим концертом, однако, когда возвращался в гостиницу, почувствовал себя очень плохо. Мужчине хватило сил вернуться в номер, где он спустя некоторое время скончался.



Известно, что тело заслуженного артиста России обнаружили в ванной комнате. Там он пролежал около суток. Родные и коллеги в шоке от случившегося, однако сотрудники гостиницы лишь разводят руками. Предугадать такое трагическое событие они никак не могли.



По имеющейся информации, Шиленков мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности. 46-летний мужчина страдал от избыточного веса и периодически жаловался на здоровье. Для родных и коллег смерть звезды стала тяжелым ударом. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.



Напомним, накануне стало известно о смерти заслуженного артиста России Александра Вонтова.

