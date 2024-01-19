Затравленная украинка Анна Асти сбежала из России

Затравленная украинка Анна Асти сбежала из России
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
"Голая вечеринка" не прошла даром для звезды

После "голой вечеринки" начались массовые "отмены" неосторожно поучаствовавших в ней звезд. "На карандаш" попала и украинская певица Анна Asti. Для нее просили самых страшных кар и даже требовали лишить недавно полученного паспорта РФ. В итоге затравленная украинка Анна Асти сбежала из России вместе с мужем.

По информации одного из телеграм-каналов, насовсем бросать Россию проштрафившаяся певица не планирует. Но она от греха подальше решила перезимовать в теплых краях. А весной вероятно вернется к заработкам в нашей стране. Работать ей явно придется больше, ведь ценник на корпоративные выступления с участием Асти сильно упал. Если до прихода в клуб "Мутабор" она просила и получала 10 миллионов за частную вечеринку, то теперь в ценнике 7.

Скромнее стал и райдер – из 600 тысяч только сто на всю команду артистки, остальное – звук и свет. К слову, уже запланированные выступления сейчас перенесены или отменены вовсе. Например, в январе Асти должна была петь в Сочи, но концерт отложился на год.

Что будет с мартовским туром, пока неизвестно – не исключено, что скандал по поводу "голой вечеринки" стихнет, и выступления Анны возобновятся. Пока же ее не особо жаждут видеть на сцене.

Ранее мы писали, что экс-супруг Насти Ивлеевой разорвал отношения с Анной Асти, испугавшись, что последствия "голой вечеринки" заденут и его, как это было с другими звездами, выступавшими вместе с провинившимися коллегами.

Источник: Телеграм-канал "Mash" ✓ Надежный источник
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