Буйнов рассказал о настоящем папке двойняшек Пугачевой

Буйнов рассказал о настоящем папке двойняшек Пугачевой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец был вхож в дом Примадонын и многое знает о ней.

С Аллой Пугачевой певец Александр Буйнов познакомился еще в начале 1970-х годов. Тогда он выступал с "Веселыми ребятами" и на гастролях в Сибири впервые услышал молодую артистку. Он был потрясен ее вокалом и пригласил в коллектив, вскоре началась и личная дружба. 

По его словам, Пугачева – простая, искренняя и радушная. "Любимое блюдо Пугачевой – селедка с картошкой. Она вообще предпочитает простую русскую кухню. Не знаю, готовит ли сама, но точно контролирует весь процесс, – рассказал Буйнов. – У них в замке была огромная, метров под сто, кухня, там суетились две-три поварихи".

Буйнов признается, что не перестает восхищаться двойняшками певицы – 10-летними Лизой и Гарри. Воспитанные, мол, умные, скромные.

"Самое главное, чтобы они выросли настоящими людьми. А при такой мамке, я уверен, это получится. Хотя она делает все, чтобы дети не были избалованными", – говорит артист.

А какой настоящий, естественный, без камер, отец этих замечательных деток? "Папка у них очень нежный, очень любит малышей. Хотя в заботе о малышах им в Москве помогало несколько няней, педиатры" – рассказал Буйнов о признанном иноагентом пятом муже Пугачевой.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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