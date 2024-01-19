Буйнов рассказал о настоящем папке двойняшек Пугачевой

Певец был вхож в дом Примадонын и многое знает о ней.

С Аллой Пугачевой певец Александр Буйнов познакомился еще в начале 1970-х годов. Тогда он выступал с "Веселыми ребятами" и на гастролях в Сибири впервые услышал молодую артистку. Он был потрясен ее вокалом и пригласил в коллектив, вскоре началась и личная дружба.

По его словам, Пугачева – простая, искренняя и радушная. "Любимое блюдо Пугачевой – селедка с картошкой. Она вообще предпочитает простую русскую кухню. Не знаю, готовит ли сама, но точно контролирует весь процесс, – рассказал Буйнов. – У них в замке была огромная, метров под сто, кухня, там суетились две-три поварихи".

Буйнов признается, что не перестает восхищаться двойняшками певицы – 10-летними Лизой и Гарри. Воспитанные, мол, умные, скромные.

"Самое главное, чтобы они выросли настоящими людьми. А при такой мамке, я уверен, это получится. Хотя она делает все, чтобы дети не были избалованными", – говорит артист.

А какой настоящий, естественный, без камер, отец этих замечательных деток? "Папка у них очень нежный, очень любит малышей. Хотя в заботе о малышах им в Москве помогало несколько няней, педиатры" – рассказал Буйнов о признанном иноагентом пятом муже Пугачевой.