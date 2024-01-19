"Не интересует": Резник отказался от "Песни года" без вырезанных Киркорова и Лолиты

У композитора есть теперь дела поважнее

Поэт Илья Резник много раз становился призером "Песни года". В 1998 году он был объявлен 22-кратным лауреатом этого престижного телефестиваля.

По его словам, в советское время это была совсем иная "Песня". "Только две-три песни попадали по звонку сверху, например, из обкома партии. А все остальные композиции выбирал народ. Сейчас же принцип отбора поменялся – все устроено на коммерции", – жаловался музыкант в одном из интервью. А в этом году и телевизор включать не стал.

"Не смотрим сейчас телепрограммы, – пояснила его супруга Ирина. – Не слушаем, что там звучит и какого качества. Илью Рахмиэлевича сейчас все это не интересует. У него много работы. Он пишет большой труд – "Историю государства российского". В стихах".

Напомним, из телеверсии 52-й "Песни года" были вырезаны многие артисты, среди которых Филипп Киркоров, Лолита, Александр Ревва, Катя Гордон. Кто-то поплатился за участие в "голой" вечеринке, а кого-то на телеканале сочли недостойным трех минут на голубом экране.