Молодой участник "Фабрики звезд" рассказал об ухаживаниях Пугачевой

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Константин Легостаев рассказал о взаимоотношениях с Аллой Пугачевой, которые зародились у них во время пятой "Фабрики звезд". Певец сообщил, что сразу приглянулся Примадонне – и для него были особые условия.
Так, известно, что Алла Борисовна помогла юному тогда исполнителю записать трек "Расскажи, как любить" в своей студии. Кроме того, Пугачева организовала молодому артисту свидание с любимой – взяла номер телефона его девушки Ольги и сделала так, чтобы подруга была рядом в волнительный для певца момент.
Впрочем, из-за симпатии Аллы Пугачевой Легостаеву часто напоминают об упущенных шансах.
"Мне Филипп Киркоров и Серега Зверев сказали: "У тебя был такой шанс по имени Алла! "", – откровенно признался певец.
Легостаев с известными исполнителями не был согласен ни тогда, ни сейчас. Он рассказал, что для него в отношениях главное – искренность и честность. И, даже имея возможность вернуться в прошлое, он не стал бы делать популярность на отношениях с Аллой Борисовной. При этом Сергей не скрывает, что ухаживания Примадонны были ему приятны.
Ранее стало известно, что в заброшенном замке Аллы Пугачевой были обнаружены многочисленные жучки.
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