Молодой участник "Фабрики звезд" рассказал об ухаживаниях Пугачевой

Молодой участник "Фабрики звезд" рассказал об ухаживаниях Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец сообщил, что Примадонна организовала ему свидание

Константин Легостаев рассказал о взаимоотношениях с Аллой Пугачевой, которые зародились у них во время пятой "Фабрики звезд". Певец сообщил, что сразу приглянулся Примадонне – и для него были особые условия. 

Так, известно, что Алла Борисовна помогла юному тогда исполнителю записать трек "Расскажи, как любить" в своей студии.  Кроме того, Пугачева организовала молодому артисту свидание с любимой  – взяла номер телефона его девушки Ольги и сделала так, чтобы подруга была рядом в волнительный для певца момент. 

Впрочем, из-за симпатии Аллы Пугачевой Легостаеву часто напоминают об упущенных шансах. 

"Мне Филипп Киркоров и Серега Зверев сказали: "У тебя был такой шанс по имени Алла! "",  – откровенно признался певец.

Легостаев с известными исполнителями не был согласен ни тогда, ни сейчас. Он рассказал, что для него в отношениях главное – искренность и честность. И, даже имея возможность вернуться в прошлое, он не стал бы делать популярность на отношениях с Аллой Борисовной. При этом Сергей не скрывает, что ухаживания Примадонны были ему приятны. 

Ранее стало известно, что в заброшенном замке Аллы Пугачевой были обнаружены многочисленные жучки.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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