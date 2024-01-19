Кудрявцевой предрекли новую любовь после развода

Кудрявцевой предрекли новую любовь после развода
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Но телеведущей предстоит пройти через непростой период

Известие о разводе Леры Кудрявцевой стало для многих неожиданным. Казалось, что трудностей в отношениях с Игорем Макаровым у нее нет – ведь им удавалось в течение 10 лет быть вместе. Однако знаменитость приняла волевое решение уйти от супруга и намекнула на его проблемы с алкоголем.

Нумеролог Клара Кузднебаева рассказала, что однажды консультровала Кудрявцеву и сообщила ей, что брак с Макаровым предрешен – он обязательно рухнет. Тогда телеведущая устроила скандал и не поверила сказанному. 

"У них разное все: линии сексуальности, духовности. В физическом плане они тоже не подходят друг другу", – говорит эксперт.

По ее словам, единственное, на чем держался их брак – это удивительная способность Кудрявцевой находить правильный подход к хоккеисту. 

В ближайшем будущем телеведущей предстоит прожить сложный период, который затянется на два года. А вот в свои 54 она может снова встретить любовь.

Что касается Макарова, то его судьба тоже будет счастливой. После дня рождения она предрекла ему карьерный взлет и успех.

Ранее сплетники заявили, что муж не только пил в браке с Кудрявцевой, но и мог наложить на нее руку.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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