Мрачные предсказания Нострадамуса сбываются: мир ждет крах

Пророчество легендарного ясновидца говорит об опасности временной замены британского монарха

Британию вновь трясет: трон под угрозой. Многие вспомнили мрачные пророчества Нострадамуса об уходе "короля островов".

Некоторое время назад мировая пресса всколыхнулась от известия о том, что в больнице оказались сразу двое членов королевской семьи: сам король Карл III и супруга наследника престола Кейт Миддлтон. Сами британцы настороженно ждали, кого же посадят на трон в отсутствие пожилого монарха?

Дворцовая пресс-служба сообщила, что Кейт Миддлтон до конца марта отошла от своих королевских обязанностей из-за госпитализации и операции. Супруга принца Уильяма – вторая среди любимцев британцев, уступает она лишь мужу. Однако и он временно уходит от обязанностей, решив побыть с женой во время ее болезни. Проблемы здоровья короля свойственны возрасту: как многие мужчины он проходит некие процедуры по лечению простаты.

Все бы ничего, но дворец практически опустел: трое главных членов королевской семьи на некоторое время вне доступа. Кому же на время их отсутствия достанется корона?

Анджела Левин, одна из приближенных лиц династии, объявила, что потребуется тот, кто сможет выполнять обязанности государственного советника и заменить болеющих членов семьи.

Первым в очереди кандидатов на эту роль, как ни странно, стоит принц Гарри. Недавно стали поговаривать о том, что король помирился с сыном и невесткой после затяжного конфликта. Возможно, такая уступчивость монарха связана с тем, что он знал о предстоящем лечении, и подстраховывался на этот случай. Неужели мрачные предсказания легендарного пророка сбываются и мир ждет крах?

Всплывшее недавно очередное пророчество легендарного предсказателя Нострадамуса касается 2024 года, и там есть слова об уходе "короля островов" и о том, что заменит его тот, кто и не помышлял о короне.

Принц Гарри, лишенный на сегодня прав наследования, под это описание подходит. Но в том же пророчестве говорится, что в случае, если так все и произойдет, британскую монарху ждет крах и последствия других леденящих кровь пророчеств француза на наступивший год.

Ранее мы приводили слова Кейт Миддлтон, поделившейся воспоминанием о самом кошмарном подарке супруга.

