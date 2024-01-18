Кто на самом деле заставил инвалида Костомарова вернуться на лед

Кто на самом деле заставил инвалида Костомарова вернуться на лед
Роман Костомаров. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмен для многих стал образцом силы духа

Трагедия выдающегося российского фигуриста Романа Костомарова затронула за живое всех жителей страны. Спортсмену из-за тяжелой болезни пришлось расстаться с конечностями. Однако даже инвалидность не помешала звезде вернуться на лед. О том, кто заставил Романа снова встать на коньки, рассказал его коллега по спорту Илья Авербух.

Известный фигурист сразу проявил максимальную заинтересованность в судьбе Костомарова. Авербух всеми силами поддерживает фигуриста и старается помочь ему вернуться к привычной жизни. Разумеется, насколько это возможно в сложившейся ситуации.

Кроме того, Илья старается быть честным с публикой. Он рассказал, кто сыграл одну из решающих ролей в том, чтобы Роман вернулся на лед. Авербух утверждает, что серьезная заслуга – за поклонниками и неравнодушными россиянами, которые постоянно поддерживали Костомарова, писали ему воодушевляющие сообщения и подчеркивали, что ждут спортсмена на льду.

Ранее "Утро.ру" опубликовало видео с инвалидом Романом Костомаровым на коньках.

Источник: Popcake.tv ✓ Надежный источник

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