Кто на самом деле заставил инвалида Костомарова вернуться на лед

Спортсмен для многих стал образцом силы духа

Трагедия выдающегося российского фигуриста Романа Костомарова затронула за живое всех жителей страны. Спортсмену из-за тяжелой болезни пришлось расстаться с конечностями. Однако даже инвалидность не помешала звезде вернуться на лед. О том, кто заставил Романа снова встать на коньки, рассказал его коллега по спорту Илья Авербух.



Известный фигурист сразу проявил максимальную заинтересованность в судьбе Костомарова. Авербух всеми силами поддерживает фигуриста и старается помочь ему вернуться к привычной жизни. Разумеется, насколько это возможно в сложившейся ситуации.



Кроме того, Илья старается быть честным с публикой. Он рассказал, кто сыграл одну из решающих ролей в том, чтобы Роман вернулся на лед. Авербух утверждает, что серьезная заслуга – за поклонниками и неравнодушными россиянами, которые постоянно поддерживали Костомарова, писали ему воодушевляющие сообщения и подчеркивали, что ждут спортсмена на льду.



Ранее "Утро.ру" опубликовало видео с инвалидом Романом Костомаровым на коньках.

