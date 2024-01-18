Американский рэпер поменял зубы на титановый протез

Американский рэпер поменял зубы на титановый протез
Kanye West. Фото: IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch /globallookpress.com
Канье Уэст удалил себе все зубы - теперь во рту исполнителя настоящее оружие

Отныне "голливудская улыбка" американского рэпера Канье Уэста крепче стали: обожающий шокировать фанатов рэп-исполнитель недавно полностью избавился от всех зубов и теперь в его рту красуется небывалая новинка: протезы из титана общей стоимостью около 75 миллионов рублей.

Канье Уэст. Фото: соцсети

Сияющую улыбку артисту подарили в стоматологической клинике Беверли-Хилз. Доктор-дантист, производивший операцию, назвал это объединением стоматологической науки и оригинального видения знаменитого пациента. Сам же обладатель новинки считает себя теперь похожим на персонажей популярных в Соединенных Штатах Америки и за их пределами кинолент "Лунный гонщик" и "Шпион, который меня любил" – там примерно такого же плана протезы, поставленные герою вместо родных зубов, нередко использовались как оригинальное оружие.

Эксперимент с титановым сплавом во рту – не первый в жизни американца. В 2010 году Канье Уэст уже устраивал шок-новость: тогда он пришел на шоу и предъявил поклонникам вместо нижнего ряда зубов импланты из драгоценностей, заявив, что сделал то, что фанаты обычно ожидают от рок-звезды.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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