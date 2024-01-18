Киркорова "ликвидировали" в Петербурге

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Теперь судьбе некогда неприкосновенного короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова не позавидуешь. После грандиозного скандала из-за "голой вечеринки" блогерши Анастасии Ивлеевой пострадали многие ее участники. Больше всего тумаков досталось Киркорову. Так, стало известно, что его имя вычеркнули из афиши предстоящего концерта в Санкт-Петербурге.
Ликвидация артиста в Северной столице стала продолжением череды ударов по Киркорову. Сначала его убрали практически из всех новогодних концертов, а потом даже удалили из праздничного юмористического фильма "Иван Васильевич меняет все". Разумеется, преданные фанаты знаменитости очень опечалены происходящим.
Надо полагать, новогодними рестрикциями дело не закончится. Петербургский концерт, в котором должен был блистать Киркоров, высоко котируется в светской тусовке – "Золотой граммофон" состоится 25 февраля, но без поп-короля. Раньше он красовался в центре афиши рядом со своим близким другом Николаем Басковым. Теперь Филиппа на афише нет.
Ранее "Утро.ру" уже рассказывало, что надежды Киркорова на прощение рушатся на глазах.
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