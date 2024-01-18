Растерзанного SHAMAN не было на земле почти двое суток

Растерзанного SHAMAN не было на земле почти двое суток
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певец пережил последние минуты приговоренного к смерти узника

Певец-патриот Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, отсутствовал на земле более 40 часов. Артист вместе со своей командой почти двое суток снимал клип на песню "Живой".

В результате получился настоящий минифильм, сценаристом и исполнителем главной роли в котором был сам Ярослав Дронов. Клип посвящен всем людям, когда-либо пострадавшим за правду.

Сюжет полон драмы и трагедии. SHAMANу пришлось на собственном опыте пережить эмоции и чувства человека, которому вынесли смертный приговор. Но ни путь до плахи, ни летящие в героя камни не сломили его веру и волю. Сам певец заявил, что история в клипе не привязана к конкретным событиям или временному отрезку. Такое могло случиться в прошлом или может произойти через много лет в будущем.

Съемки шли в огромном бетонном бункере под Москвой, расположенном на глубине в несколько десятков метров. И сам певец, и съемочная группа спускались пешком, преодолевая десятки ступеней. Над клипом трудилась команда почти в сотню человек, а съемки прошли нон-стоп и длились больше сорока часов.

Ранее мы писали, что в Россию вернулся юморист Александр Гудков, который сбежал из страны после насмешки над песней SHAMAN "Я русский", исполнив на нее пародию. Юмор не оценили и потребовали от правоохранительных органов проверить комика.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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