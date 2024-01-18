Умер заслуженный артист России

Умер заслуженный артист России
Фото: www.unsplash.com
Жизнь советской звезды оборвалась на 74-м году

К сожалению, практически каждый день в информационном пространстве появляются печальные известия о смерти знаменитостей. Так, накануне, 17 января, оборвалась жизнь популярного советского и российского артиста Александра Вонтова.

Любимец публики, несмотря на весьма почтенный возраст, продолжал радовать поклонников игрой в кинолентах. Буквально недавно он сыграл роль советского вождя Иосифа Сталина в кинокартине "Зоя". Для фанатов, коллег и родственников смерть популярного артиста стала большой трагедией.

По имеющимся данным, жизнь артиста унес сердечный приступ. К сожалению, пожилые мужчины часто умирают из-за инфарктов. Представители Театра имени Комиссаржевской, где служил культурный деятель, подчеркнули, что покойный был строгим и одновременно остроумным человеком, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Для труппы театра смерть Вонтова стала большой потерей.

Заслуженный артист Российской Федерации больше всего запомнился публике своими ролями в кинолентах "Салют-7", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Гибель империи" и других.

Напомним, недавно также стало известно о смерти другого знаменитого советского артиста Владимира Кузенкова.

Источник: Театр имени Комиссаржевской ✓ Надежный источник

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