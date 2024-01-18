Алексей Нилов внезапно вышел на связь после новостей о затворничестве

Алексей Нилов внезапно вышел на связь после новостей о затворничестве
Алексей Нилов. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист постарался прояснить ситуацию

Некоторое время назад в прессе начали активно обсуждать, как сейчас живет звезда популярного в свое время телесериала "Улицы разбитых фонарей" Алексей Нилов. Артист очень давно перестал появляться на публике и практически все свое время посвящает семье. Актера начали называть затворником. Это заставило звезду выйти на связь и объясниться с поклонниками.

Надо полагать, Алексея Нилова, который блистательно сыграл роль капитана Ларина, сильно задели такие разговоры вокруг его персоны. Нилов попытался опровергнуть данные заявления и даже объявил, что его могли спутать с другим человеком.

Алексей рассказал, что никогда в жизни и не задумывался о том, чтобы становиться отшельником. Его жена Елена также подчеркнула, что затворнический образ жизни ее абсолютно не привлекает. Артист предположил, что подобного рода публикации в прессе могли быть вызваны путаницей. Ведь затворником был другой Нилов – его отец.

Геннадий Нилов действительно в какой-то момент решил стать отшельником, однако такой образ жизни абсолютно не интересен для его сына Алексея. Впрочем, несмотря на заявления Нилова, фанаты все же переживают из-за того, что артист теперь практически не появляется в кинематографе  да и в светских мероприятиях не участвует.

Источник: Шоу "Малахов" ✓ Надежный источник

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