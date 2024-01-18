Стал известен вероятный преемник Соломина в Малом театре

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Более 35 лет народный артист СССР Юрий Соломин занимал пост художественного руководителя Малого театра в Москве. Незадолго до кончины актер надеялся, что сможет снова вернуться к любимой работе, но этого не случилось. Теперь в театральных кругах обсуждают, кто мог бы занять пост мэтра.
Поговаривают, что искать замену Соломину начали два месяца назад, когда артист попал в больницу. Подозревали, что эту болезнь он может не одолеть. Предварительно выбор пал на Сергея Безрукова.
Источники утверждают, что сейчас идет поиск кандидатуры на место Безрукова в Губернском театре. На место рассматривался один режиссер из Подмосковья, но он отказался.
Информацию о назначении Безрукова подтверждает и вдова поэта Николая Зиновьева Елена Борзова. Она слышала, что решение уже принято – осталось только выдержать театральную пазу и сделать объявление.
Если Безруков в последний момент решит отказаться от должности, то худруком могут сделать Константина Хабенского или Владимира Машкова.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какое наследство оставил после себя Юрий Соломин.
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