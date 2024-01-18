Бывший муж Ивлеевой разорвал отношения с Анной Асти

Бывший муж Ивлеевой разорвал отношения с Анной Асти
Фото: Соцсети
Певец боится последствий вечеринки экс-супруги

Рэпер Элджей хоть и не был на вечеринке своей бывшей жены Насти Ивлеевой, но испугался, что последствия коснутся и его. Поэтому исполнитель втихаря разрывает все отношения, которые могут связать его непорочное имя с постыдным мероприятием. Недавно стало известно, что артист тайно расторг контракт с брендом Анны Асти, которая тоже была участницей скандального события.

В прошлом году исполнительница хита "По барам" запустила собственный музыкальный лейбл. Певица похвасталась, что смогла заманить к себе самих Лолиту и Элджея. По этому случаю Анна Асти закатила пышный праздник, на котором певец исполнил свою самую популярную песню "Минимал". Однако сейчас менеджер Элджея уверяет, что рэпера пригласили просто выступить, и никакого отношения к Fenix Music Label он не имеет. 

Между тем Элджей решил отсидеться в Таиланде, пока шумиха вокруг вечеринки не уляжется. Певец боится попасть под горячую руку разъяренной толпы, которая набросилась на всех причастных к мероприятию Ивлеевой, и лишиться концертов в России. 

Ранее стало известно, что Олег Газманов попал в скандал из-за вечеринки Ивлеевой. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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