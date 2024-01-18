Высоцкая лишилась бизнеса после нападок россиян

Никто не хочет заказывать у нее еду

Юлия Высоцкая закрывает свою "Кулинарную студию" из-за многомиллионных убытков. Компания занималась поставкой готовой еды, однако, судя по всему, блюда ведущей заказывать никто не хочет. Источник сообщает, что в период с 2019 по 2022 год компания ушла в минус на 4,7 миллиона рублей.

Впрочем, в прошлом году детище Высоцкой все же принесло ведущей 13 миллионов, однако бизнес это не спасло. Всю прибыль записали в "прочие доходы" и уже подготовили документы на закрытие "Кулинарной студии".

Между тем у артистки в запасе еще 13 компаний, совладельцами которых она является. Все они так или иначе связаны с общественным питанием.

Напомним, в прошлом году шоу "Едим вместе", ведущей которого Юлия была с 2003 года, привлекло к себе внимание пользователей в интернете. Критике подверглись кулинарные способности Высоцкой из-за расплывшихся сырников и сгоревшего шашлыка. Впрочем, народная артистка на хейт не реагирует. Наоборот, она с новой силой принялась снимать выпуски на своей кухне, а к видео прикрепляет ироничные хештеги "угомнитесьюля" и "аэтавсеготовит".

Ранее стало известно, что Юлия Высоцкая публично отреклась от России.