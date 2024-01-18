Звезду российских сериалов Руденко могут посадить в тюрьму

Артиста поймали с наркотиками

Несколько дней назад знаменитого актера Анатолия Руденко, который известен по своим ролям в популярных российских сериалах, остановили гаишники в центре столицы. Они обратили внимание на то, что знаменитость сильно нервничал во время общения с ними и приняли решение осмотреть его автомобиль. Во время обыска сотрудники дорожного надзора нашли у него в кармане сверток с запрещенным веществом.

41-летний Руденко поспешил объяснить ситуацию – он заявил, что это ему не принадлежит. Актер уверял, что пакетик с белым порошком он нашел на улице во время прогулки с собакой и предположил, что это яд, который подкинули догхантеры. Звезда сериалов решил забрать его себе и не допустить непреднамеренной гибели животного.

Однако проведенная экспертиза установила, что в пакете было 0,57 граммов запрещенного мефедрона. Теперь следователям предстоить узнать, как в действительности вещество попало к Руденко. В случае, если будет доказа вина артиста в хранении, незаконном приобретении и перевозке наркотиков, его могут посадить в тюрьму. В такой ситуации максимальное наказание – до трех лет лишения свободы, но, вероятнее всего, знаменитость отделается штрафом.

Анатолий Руденко играл в таких российских сериалах, как "Триггер", "И расцвел подсолнух", "Одна ложь на двоих", "Смерть шпионам", "Марш бросок" и других.

Ранее похожая ситуация случилась с актрисой Натальей Бочкаревой из сериала "Счастливы вместе". Ей удалось избежать наказания, а в инциденте она обвинила неизвестного недоброжелателя.