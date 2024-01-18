Близкий друг Нюши сделал заявление разводе певицы

Близкий друг Нюши сделал заявление разводе певицы
Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты подозревали это давно

Концертный директор Нюши, а по совместительству близкий друг Денис Орлов развеял слухи о разводе певицы. Он уверен, что у артистки в отношениях все в порядке. По словам Дениса, он недавно с ней разговаривал – артистка ужинала в компании Игоря Сивова.

"Слухи об их расставании сильно преувеличены, они не развелись", – заверил поклонников концертный директор. 

Информация о разладе между Анной Шурочкиной и Игорем Сивовым ходят давно. Ранее Ксения Собчак обратила внимание на отсутствие у певицы кольца. В защиту подруги Денис Орлов заявил, что Нюша снимала его только для фотосессии, ведь не все украшения сочетаются с многочисленными нарядами селебрити. 

Впрочем, слухи о проблемах в семейной жизни подогревает и сама Нюша. Поклонники заметили, что в последнее время певица начала носить более сексуальные наряды, а недавно выпустила новую песню "Заново", в которой поет, что устала от обмана. Фанаты решили, что речь идет об измене мужа, которую он совершил после рождения дочки. 

К слову, Новый год супруги также провели по отдельности: Нюша  -  в компании детей и отца, ее муж -  под палящим солнцем Дубая. 

Замуж за Игоря Сивова певица Нюша вышла в 2017 году. Сейчас пара воспитывает двух детей: дочь Симбу и сына Саффрона. У супруга также есть дети от первого брака. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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