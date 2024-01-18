Песни на все времена: хиты Пугачевой перепели молодые звезды

Песни на все времена: хиты Пугачевой перепели молодые звезды
Фото: Утро.ру
Кто теперь блистает на сцене вместо Примадонны

Александр Зацепин написал песни ко многим хитам Аллы Пугачевой. Среди них – "Любовь одна виновата", "До свиданья, лето", "Волшебник-недоучка", "Если долго мучиться". Это те песни, за которые ее любят уже столько лет.

Правда, народная артистка России теперь живет в Израиле и давно уже не поет. "После ряда операций голос подсел и не может выразить тех чувств, которые я хотела бы, чтобы он выражал", – поясняла она перед очередным уходом со сцены.

Но не пропадать же хорошим композициям! Их теперь исполняют  талантливые исполнители. Например, на концерте музыки Александра Зацепина, который в рамках V Международного фестиваля искусств Юрия Башмета прошел в концертном зале имени Чайковского, "Куда уходит детство?" из кинофильма "Фантазии Веснухина" спела Эльмира Караханова. А "Этот мир" исполнял уже квартет из молодых исполнителей.

Напомним, в репертуар Аллы Пугачевой входит около 500 песен на русском, английском, немецком, португальском, французском, иврите, финском, украинском языках. Некоторые из них не были записаны в студии, есть и те, которые были спеты лишь единожды.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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