Высмеявший SHAMAN комик вернулся в Россию

Высмеявший SHAMAN комик вернулся в Россию
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не стал объяснять свое решение

Несколько источников сообщили, что юморист Александр Гудков вернулся в Россию – он прибыл в страну рейсом из Армении. Знаменитость заметили в столичном аэропорту Шереметьево.

Причину возвращения в страну Гудков объяснять не стал. Российскую территорию он покинул после того, как высмеял песню SHAMAN "Я русский", исполнив на нее пародию со словами "Я узкий". Вскоре это расценили как политическую акцию и потребовали провести в отношении комика соответствующие проверки.

Сейчас знаменитость продолжает работать вместе с Екатериной Варнавой, а также у него есть бизнес в России. За последние пару лет он возвращался в страну несколько раз – всего журналисты насчитали больше 30. В один из таких приездов он даже дал интервью, в котором вспомнил о своей попойке с Ургантом на "Первом канале". 

Сообщается, что на Родине Александр Гудков зарабатывает с помощью корпоративов, за которые берет 2 млн рублей.

Источник: АиФ
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей