Галкин* из жадности не поедет больше в Дубай: не хочет новых штрафов

Галкин* из жадности не поедет больше в Дубай: не хочет новых штрафов
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
В Эмиратах беглый комик-русофоб отныне - персона нон грата

В Дубае отныне не желают видеть комика-русофоба Максима Галкина*. Да он и сам не стремится в недружественную с некоторых пор страну. Еще бы, после штрафа почти в 2,5 миллиона рублей стремление нарваться на похожий явно отсутствует.

2024 год для беглого мужа примадонны начался, в общем-то, как обычно: он по-прежнему катается по загранице с шуточками. Но география сократилась за счет Эмиратов, власти которых еще в прошлом году просили юмориста вычистить из программы политические хохмы. Он согласился, но во время выступления все равно озвучил запрещенные шутки.

С юмором у властей оказалось плохо, и супругу Пугачевой прилетел штраф в 100 тысяч дирхам. Этого хватило для того, чтобы Дубай надолго исчез из ежедневника беглой звезды юморесок. Похоже, что Галкин* из жадности не поедет больше в Дубай: не хочет новых штрафов.

Но даже если взыскание перестанет пугать Галкина*, то запрет на въезд за русофобскую программу еще в силе. Да и местные организаторы выступлений только рады отказу Галкина* приехать – им неприятности с проблемным артистом не нужны.

Максим Галкин* пытался было пересмотреть программу, убрав из нее шуточки про гадких русских, но понял, что в этом случае потеряет почти половину своей аудитории, которые идут посмеяться именно над политическими хохмами. А зарабатывать, не тратясь на штрафы, комику хочется очень, ведь сейчас только он и кормит семью.

Напомним, с осени прошлого года звездная пара живет на Кипре, но подумывает переехать в Лондон, где лучше образование и где примадонну не будет добивать жаркий климат.

Ранее мы приводили слова музыкального критика Евгения Бабичева о том, Максим Галкин* сделает все, чтобы оправдаться за отмену своих выступлений.

*В РФ признан иностранным агентом

Источник: Телеграм-канал "Mash" ✓ Надежный источник
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