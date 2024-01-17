Орловой удалось избежать бойкота за участие в "голой вечеринке"

Орловой удалось избежать бойкота за участие в "голой вечеринке"
Ольга Орлова. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Пока в соцсетях клеймят Киркорова, ведущая продолжает работать на ТВ

46-летняя исполнительница Ольга Орлова избежала участи своих коллег по сцене. За участие в голой вечеринке, в отличие от того же Филиппа Киркорова, ей и вовсе не придется отдуваться. Журналисты выяснили, что никто не собирается объявлять певице бойкот. Певица сохранит и заработок, и мероприятия, назначенные на ближайшее время.

На телевидении также все тихо: никто не упоминает экс-солистку "Блестящих". А ведь на той самой вечеринке Ольга блистала и была одной из тех, кто активно снимал происходящее в клубе. После последовавших на звезд первой величины гонений Ольга спокойно продолжила работать. На съемочной площадке Ольгу всегда ждут. 

"Знающие люди" рассказали МК, что Орлова уже в Москве, а съемки "Дома-2" идут полным ходом с ее участием. Руководство не собирается отказываться от певицы – да и на площадке ее все знают и любят. 

Кстати, хип-хоп исполнитель Vacio, расхаживавший по клубу голышом, уже успел выйти после ареста. Поговаривают, рэпер намерен обсудить проблему с Ольгой, ведь именно та, пишут СМИ, выкладывала в соцсети провокационные видео с его участием. Впрочем, Орлова утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник

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