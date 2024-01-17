В России потребовали отменить концерт Орбакайте: в чем обвиняют певицу

Общественники готовы добиться того, чтобы живущая в США исполнительница не выходила на сцену

Бурятские общественники требуют отмены концерта Кристины Орбакайте, запланированного на середину марта. По некоторым данным, причиной стала гражданская позиция певицы, которая, однако, еще нигде не была озвучена. Теперь в Улан-Удэ требуют отменить выступление наследницы Примадонны.

Общественник Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население республики не испытывает ничего к своей родине, кроме искренней любви. Тем и вызван резкий настрой против появления певицы.

Жанаев не сомневается, что буряты поддержат запрет. Ведь Орбакайте, уверен мужчина, относится к тем селебрити, которые "выступают против" России. А вот звезд-патриотов вроде Олега Газманова или SHAMAN, заявил он, республика готова встретить с распростертыми объятиями.

Люди, которые не поддерживают страну, нам здесь не нужны", – высказался Жанаев.

В республиканский Минкульт уже направили просьбу отменить запланированное мероприятие. В тексте с обращением, который оказался в распоряжении журналистов, говорится, что Орбакайте якобы занималась финансированием ВСУ, а после прекращения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов спонсорам было приказано "добывать деньги" для украинских войск.

Пока продажа билетов на концерт Кристины идет не слишком хорошо. Местная площадка ФСК, на которой выступит певица, готова отменить мероприятие, если ничего не изменится.

Напомним, в 2022 году Орбакайте покинула Россию. Периодически Кристина наведывается домой – недавно выступила на "Песне года", хотя была и не слишком словоохотлива с журналистами, которые караулили его за кулисами.