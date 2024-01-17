Постройневшую Мельникову не узнать: как выглядит звезда "Улиц разбитых фонарей"

Постройневшую Мельникову не узнать: как выглядит звезда "Улиц разбитых фонарей"
Анастасия Мельникова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press /globallookpress.com
Актриса впервые за долгое время вышла в свет и поразила всех своей фигурой

Сериал про работу милиции в начале нулевых мгновенно приобрел миллионы поклонников по всей стране. Героев обожали и ждали с нетерпением каждую новую серию. Красавица Анастасия Мельникова мгновенно превратилась в предмет обожания для сотен тысяч мужчин. Казалось, ее красота и молодость вечна. Однако некоторое время назад актриса пропала с радаров и только недавно снова вышла в свет, шокировав своей худобой участников мероприятия.

Шесть лет назад Анастасия Мельникова почти перестала сниматься в кино. Именно тогда, как известно, у актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем. Гормональные препараты заставили резко набрать вес, к тому же диагноз долго не удавалось поставить и лечили почти наугад. Сама актриса рассказала, что ей сделали пару операций, а после коронавирус притормозил лечение: после него хирургическое вмешательство запретили. В прошлом году публика ахнула, увидев располневшую артистку.

Однако Мельникова все же справилась с хворью и делает первые шаги по направлению к прежней жизни. Похудевшая звезда перестала стесняться себя и начала выходить в люди.


Например, посетила премьеру киноленты "Воздух" вместе с дочерью.

Ранее мы писали, что Анастасия Мельникова собралась в монастырь.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей