Постройневшую Мельникову не узнать: как выглядит звезда "Улиц разбитых фонарей"

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Сериал про работу милиции в начале нулевых мгновенно приобрел миллионы поклонников по всей стране. Героев обожали и ждали с нетерпением каждую новую серию. Красавица Анастасия Мельникова мгновенно превратилась в предмет обожания для сотен тысяч мужчин. Казалось, ее красота и молодость вечна. Однако некоторое время назад актриса пропала с радаров и только недавно снова вышла в свет, шокировав своей худобой участников мероприятия.
Шесть лет назад Анастасия Мельникова почти перестала сниматься в кино. Именно тогда, как известно, у актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем. Гормональные препараты заставили резко набрать вес, к тому же диагноз долго не удавалось поставить и лечили почти наугад. Сама актриса рассказала, что ей сделали пару операций, а после коронавирус притормозил лечение: после него хирургическое вмешательство запретили. В прошлом году публика ахнула, увидев располневшую артистку.
Однако Мельникова все же справилась с хворью и делает первые шаги по направлению к прежней жизни. Похудевшая звезда перестала стесняться себя и начала выходить в люди.
Например, посетила премьеру киноленты "Воздух" вместе с дочерью.
Ранее мы писали, что Анастасия Мельникова собралась в монастырь.
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