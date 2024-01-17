Лидер группы "Парк Горького" сравнил SHAMAN с глистами

Белов не считает артиста выдающимся

Алексей Белов сделал громкое заявление в адрес SHAMAN. Самого популярного певца прошлого года, патриота, автора хита "Я русский", он назвал самым обыкновенным проектом умелых продюсеров, который по команде выполняет все, что ему скажут. Также руководитель группы "Парк Горького" заявил, что такие люди его никогда не интересовали, и он не относится к ним серьезно.

"Мой старый приятель в давние времена говорил: "это глисты, пройдет". Истории с SHAMAN уделяют слишком много внимания", — поделился мнением Белов.

Кроме того, Алексей уверяет, что хорошо знает Ярослава Дронова, так как на заре музыкальной карьеры он помог исполнителю пробиться на радио.

Вокруг патриота постоянно ходит много слухов и обсуждений. Так стало известно, что многие исполнители отказываются выступать с SHAMAN на одной сцене.

А недавно рэпер VACIO, осужденный за костюм из носка на "голой" вечеринке, предложил Дронову доказать свою патриотичность на фронте. Рэп-исполнитель считает, что стоит проверить, по какой причине 31-летнего SHAMAN не призывали в армию, передает телеканал "360".